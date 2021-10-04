國際晨報｜岸田文雄今拜相　日本新內閣「分餅仔」結果快出爐

日本執政黨自民黨9月29日舉行黨總裁選，曾任外務、防衛大臣等要職的岸田文雄擊敗行政改革擔當大臣河野太郎，成為該黨第27任總裁。岸田在4日召開的臨時國會會被指名為日本首相。有關新內閣人選，過去數天陸續傳出。



隨着正式拜相日期臨近，日媒也在報道岸田內閣可能的人選。前環境相鈴木俊一傳將擔任財務相、茂木敏充留任外相。也有日媒稱岸信夫將留任防衛相。已擔任財相長達8年多的麻生太郎，傳會出任自民黨副總裁。

從傳聞中的安排可看到，這個由來自宏池會（岸田派）的岸田文雄所領導的新內閣中，傳將留任的岸信夫及文部科學大臣萩生田光一都是清和政策研究會（細田派）。鈴木俊一來自志公會（麻生派）、茂木敏充來自平成研究會（竹下派）。至於最終結果，料經在皇居舉行的首相任命儀式與閣員認證儀式後，便會正式公開。

此外岸田計劃新設經濟安保相一職。經濟安保是指在經濟方面保護國家與國民免遭威脅，隨着中美科技競爭加劇，經濟安全保障政策受重視，東京政府正着手研究中、長期戰略。

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