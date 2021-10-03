阿富汗局勢︱喀布爾清真寺附近發生爆炸　最少2死

阿富汗首都喀布爾一座清真寺附近周日（3日）發生爆炸，至少2人死亡。事發地點附近的清真寺，正舉行與塔利班成員家屬有關的儀式。暫時未有人或組織承認責任。自從塔利班8月15日起掌控阿富汗後，與極端組織ISIS有關的武裝分子襲擊時有發生。



塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）的母親上週離世，選在10月3日於喀布爾Eid Gah清真寺為她舉行祈禱儀式。穆賈希德2日稱邀請所有民眾和朋友參加。發生爆炸的地方正位於這間清真寺附近。

法媒3日稱，穆賈希德在Twitter發文稱有「一些平民」喪命。塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）稱沒組織成員受傷。

圖為2021年9月16日，塔利班組織的旗幟在阿富汗喀布爾的街上飄揚。（AP）

內政部發言人胡斯提（Qari Sayed Khosti）稱：「我們所得初步資料顯示，2名平民在爆炸中死亡，3人受傷。」

法媒3日引述事發地點附近一間商店店主艾哈邁杜拉（Ahmadullah）說，他聽到清真寺附近的爆炸聲，然後是槍聲。

有人看到載着傷者的救護車駛向位於Shahr-e Naw區的醫院。醫院在Twitter上發文稱，有4人正在接受治療。