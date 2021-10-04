中印關係｜第13輪軍長級會談或下周舉行　印方披露重要目標

中印關係最新消息：中印第13輪軍長級會談可能將在10月的第二周舉行，正在中印邊界地區訪問的印度陸軍參謀長披露了本輪中印軍長級會談的重要目標。



印度陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）10月2日對印度亞洲國際通訊社（ANI）披露，印度和中國第13輪軍長級會談可能將在10月的第二周舉行，旨在解決拉達克（Ladakh）東部的對峙問題。

他說，中印第13輪軍長級會談的重點是制定在温泉地區（Hot Springs）脱離接觸的計劃，以及其他問題。

納拉瓦內正在拉達克東部進行為期兩天的訪問。

納拉瓦內表示，他「希望」本輪軍長級會談會有結果，他相信「所有摩擦點將在不久的將來得到解決」。

他說，「即使在會談開始時，人們也懷疑會談是否能解決任何問題，但我堅定地認為，我們可以通過對話解決我們的分歧，這就是過去幾個月發生的情況。」

納拉瓦內在結束對拉達克東部地區的訪問時說，「我總是試圖去前沿地區，這樣我就能親自看到情況。我非常高興，我們的士兵在所有可能的方面都做好了充分的準備。」

納拉瓦內指出，中國在整個拉達克東部和北部前線直至印度東部司令部都部署了相當數量的部隊。

他說，「肯定的是，他們（解放軍）在前沿地區的部署有所增加，這仍然是我們關注的一個問題。」

納拉瓦內表示，印度軍方正在監測所有中方軍隊調動，並根據投入，並在基礎設施方面進行相應的發展。

納拉瓦內說，「目前，我們準備得很好，可以應對任何可能發生的情況。」

中印上一輪軍長級會談在7月31日舉行。與第11輪軍長級會談通過中國人民解放軍西部戰區新聞發言人發表談話的方式不同，此次會談再度「重返」兩國國防部聯合新聞稿的形式。而且聯合新聞稿也罕見加入新的內容，即兩國在6月、7月間保持了外交對話的背景。