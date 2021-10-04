岸田文雄新內閣　外交政策不變　設新經濟安保職警惕中美競爭

岸田文雄在10月4日，經國會投票當選日本新首相。他在同日組成內閣，新政府正式成立。在岸田的內閣名單中，外相茂木敏充及國防相岸信夫獲留任，並創設經濟安全保障擔當大臣，外界認為新政府將沿用菅義偉時期外交政策，警惕中美競爭，完善經濟安全保障。



日本在菅義偉時期，積極參與跟美國、印度、澳洲展開的四方安全對話，應對中國及印太地區局勢。國防持續增強並警戒來自朝鮮的挑釁，外相茂木敏充與國防相岸信夫獲留任，意味日本外交政策將大體不會改變。

新創設的經濟安全保障擔當大臣，將由小林鷹之擔任。自民黨幹事長甘利明在出席一個電視節目時介紹，這是一個關乎經濟安全情報的戰略，並可直接向全省廳發布指示的職位。

圖為10月4日，小林鷹之正準備出任經濟安全保障擔當大臣，接受日本新聞電視台訪問。（JNN Youtube截圖）

日本智庫野村總合研究所研究員木內登英指出，這是一個特別針對中國創設的職位。不過木內認為日本不會完全跟隨美國步伐，讓日中關係大幅轉差，對兩國經濟貿易帶來不利影響。因此，岸田特別創設新職位，目的是警惕中美競爭，在與美國攜手同時不會造成與中國關係惡化，達到平衡。

另一方面，長期擔任財務大臣的麻生太郎將會卸任，由鈴木俊一接棒。鈴木既是岸田所屬派系，宏池會前會長鈴木善幸的長子，亦是麻生的義弟。一般認為岸田將繼續採取麻生的健全財政主張，讓日本有充足財政預算應對疫情與改革。