新西蘭將要求外籍入境者完成接種疫苗　22款疫苗獲認可包括科興

新西蘭10月3日宣布，自11月1日起，所有外籍人士在入境前都需完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，有22款疫苗獲認可，當中包括復必泰疫苗與科興疫苗。



根據新西蘭政府網站，新西蘭邊境仍未對大部份國際旅客開放，但旅客若有必要原因而需入境的，可以申請入境許可，例如是持工作簽證或學生簽證人士、提供緊急服務的衛生工作者、因人道主義原因而需入境者等。

按新西蘭政府的新要求，未來外籍人士需在抵達最少14天前完成接種最後一劑疫苗，亦需在出發前接受病毒檢測，並在入境時提供陰性檢測結果證明。他們入境後也需隔離14天。

科興疫苗：圖為2020年9月24日，中國科興生物在北京展示科興新冠疫苗的包裝。（Getty）

新西蘭政府網站指，「完成接種」的定義為已接種一款已獲得一個政府或機構批准的疫苗，這些疫苗目前有22款。

在名單上，除了復必泰疫苗、阿斯利康疫苗、強生疫苗、俄羅斯衛星V疫苗等，也有多款中國疫苗，包括科興生物（Sinovac）新冠疫苗、國藥集團（Sinopharm）疫苗、康希諾生物公司（CanSino Biologics）疫苗、北京民海生物科技（Beijing Minhai Biotechnology）疫苗、安徽智飛龍科馬生物製藥（Anhui Zhifei Longcom）疫苗。

新西蘭政府稱，年齡為17歲以下，或因醫療原因而不能接種疫苗的外籍人士，都可獲豁免。

當地政府10月5日又宣布，11月會啟用疫苗證書，民眾需在參加大型活動以及到訪高風險場所時出示疫苗證書。