法國天主教會性醜聞報告：自1950年以來　受害兒童數目或達33萬人

法國天主教會爆出醜聞，一個獨立調查委員會10月5日發布針對國內性侵案的調查報告指，自1950年以來，估計約21.6萬名兒童成為遭牧師和其他神職人員性侵犯的對象，若加上非神職人員涉及的事件，受害者人數或進一步攀升至33萬人。



編寫報告的委員會負責人索沃（Jean-March Sauve）5日稱，委員會已確認約2,700名受害人，但來自研究和民意組織的一份廣泛研究估計，遭神職人員侵犯的受害人有約216,000人，如果包括涉及非神職人員的性侵案，這一數字可能進一步上升至330,000人。

法國天主教性醜聞：負責調查法國天主教會性侵案的獨立調查委員會10月5日公開調查報告。圖為委員會主席索沃在巴黎公開調查報告期間講話。

索沃在公開報告前向法國傳媒透露，發現至少2,900至3,200名戀童癖牧師或其他教會成員對兒童實施性犯罪。

天主教的法國主教會議（Bishops' Conference of France，CEF）2018年底成立這個委員會，展開為期2年半的調查後，如今終於公開報告。

法國主教會議主席穆蘭-博福爾（Monsignor Eric de Moulins-Beaufort）在報告公開後請求受害人原諒，稱他和其同事對這些行為感到恥辱。