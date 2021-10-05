法國天主教爆醜聞　50年代以來逾3千教會人員戀童癖　受害者逾萬

在法國大部分民眾多信仰天主教，然而5日突然驚爆這70年間，教會神父等多達3000多名的聖職人員性虐待兒童的消息！法國媒體公開受害者多達1萬多人，當這份調查報告揭露後，媒體形容「教會非常憤怒」。



綜合外媒報道，由律師、神學者、精神科醫師等22人組成的獨立調查委員會在5日公開一份祕密報告，顯示從2015年起遭受教會性虐待的受害者組成團體，他們陸續告發天主教的牧師等教會人員實施性虐待，並在2018年成立針對法國主教或牧師調查的獨立調查委員會，2年半的期間對被害者和聖職者提出問卷蒐證。

在公開報告書之前，調查委員長等向法國媒體透露，發現「至少」有「2900至3200名戀童癖牧師或其他教會成員」對兒童實施性犯罪，也就是幾乎3分之2的神父都曾涉案，他們會要求受害者保持沉默，而且隨着神父調動，事件也被壓下來。

而調查委員會是在教會地下室和閣樓房間內發現紀錄著這些犯罪的資料，調查工作才就此展開。2019年羅馬天主教會的教宗方濟各也站出來，他決定不把教會醜聞視為機密，並開始協助調查工作。

負責人馬克索維（Jean-Marc Sauvé）指出報告長達2500頁，內容包括受害者證言、事件背景和改善對策等。然而目前尚不清楚教會將對違法者採取何種行動，由於許多虐待行為早已超出訴訟時效，起訴恐怕難以執行。

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