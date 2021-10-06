世界停頓了？Facebook WhatsApp故障　連帶影響公共服務商業活動

Facebook、Instagram和WhatsApp一度發生全球大規模故障。對部份香港人來說，這件事情可能「不痛不癢」，因為社交媒體「移民潮」早就出現，有人已經轉用Signal等替代品。不過環顧全球，仍然有不少人的日常生活離不開Facebook。這場故障再次使人醒覺Facebook已經不知不覺「滲透」到我們的生活，成為「必需品」。



根據WhatsApp和Facebook的數字，前者於全球逾180個國家有超過20億用戶，後者則於全球有超過30億用戶。最近的Global Web Index報告指出，肯尼亞、阿根廷、馬來西亞、哥倫比亞和巴西等國家16歲至54歲人士當中有逾九成使用WhatsApp。可想而知，服務停止運作對這些國家的人影響尤其重大。

圖為2020年4月14日，Facebook位於美國加州的總部。（AP）

WhatsApp故障不但阻礙普通日常通訊，還影響醫療服務。印度有逾5億WhatsApp用戶，當地的醫生依賴WhatsApp溝通。有醫生指，協調日程表和發布病房最新消息等一切工作都是透過WhatsApp進行。孟買則有醫生表示，病人的掃瞄結果未能透過WhatsApp傳送，只好改為打電話溝通。

菲律賓的情況類似。門多薩（Richard James Mendoza）向美國全國廣播公司（NBC）表示，他依賴Facebook接收有關總統選舉和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的消息，故障導致所有事情變得一團糟。他指出，菲律賓的政府辦公室、公司和學校利用Facebook的基礎建設作為發布絕大部份資訊的中樞，因此故障對想從網絡取得資訊的人來說是「大件事」。

除了個人用戶以外，愈來愈多商戶使用Facebook的服務進行商業活動。故障同樣導致他們的業務陷入停擺。巴勒斯坦攝影師巴蘇（Andrawos Bassou）的Facebook專頁擁有逾百萬追蹤者。他向美聯社表示，他與三星和土耳其航空等公司有合作，負責製作社交媒體內容，但故障代表他未能為公司按時分享影片內容。巴蘇的遭遇只是冰山一角，還有無數小型企業依賴Facebook宣傳，故障或使到他們蒙受一定程度的損失。

英國溫切斯特大學數碼媒體教育教授利寧（Marcus Leaning）表示，WhatsApp、Facebook和Facebook Messenger等服務已經深深融入很多發展中國家的主要醫療、教育和其他政府服務。他還指出，北半球傾向用這些服務作為其他通訊渠道的補充，因此全球大規模故障對不同地區有不相稱的影響。