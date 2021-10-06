前員工斥Facebook對兒童有害加劇分裂　促請國會行動收緊監管

美國科技巨擘Facebook前員工兼吹哨者豪根（Frances Haugen）10月5日出席參議院商務、科學和運輸委員會的聽證會，指控Facebook追求利潤多於安全，並指相信政府收緊監管有助緩和公司構成的危險。



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豪根指控公司進行內部研究發現Instagram對部份青少年有害之後未有作出改變，並且於對抗仇恨言論和假消息方面不誠實。她表示，公司的產品對兒童有害，加劇分裂和弱化民主，領導層知道如何將Facebook和Instagram變得更加安全，但他們不會作出必要的改變，因為他們視天文數字的利潤較人更加重要。她稱，國會需要行動，「沒有你們的幫助，他們不會解決這個危機」。

豪根提出如何使到Facebook旗下社交媒體更加安全的方法，例如是將Instagram用戶最低年齡從現時的13歲提高至16歲或18歲。她同時承認部份方法的限制。Facebook和其他社交媒體公司一樣，都是利用演算法為用戶的動態消息排列和建議內容。豪根建議按照時序排列，但人會選擇更加使人上癮的選項。

豪根提到，當年加入Facebook是認為公司有潛力帶出人最好的一面。她相信Facebook的原意不是想建造摧毀人的平台，但最終責任在於創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）。她形容，公司於陰影之下運作，向公眾隱瞞研究。

37歲的豪根擁有哈佛大學的商學碩士學位，曾於Google、Pinterest和Yelp等科技公司任職。離開Facebook前，她獲取公司內部研究文件的副本。後來《華爾街日報》按照文件作出報道，豪根接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時公開身份。