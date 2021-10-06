日本發現經蜱蟲傳播新病毒　至少7人感染

日本學者9月20日發布論文指出，他們發現一種新病毒，自2014年以來，全國至少7人受感染，但迄今未出現死亡案例。這些患者均出現血小板和白細胞數量減少、發燒和肝功能異常的情況。



包括北海道大學獸醫學博士兼人畜共患病控制研究合作中心病毒學家松野啓太在內的日本科學家，20日在國際學術期刊《自然》（Nature）上發表這篇論文指，這種新病毒命名為蝦夷病毒（Yezo Virus，YEZV），最先發現於2019年5月中旬。

圖為日本北海道大學9月22日發布、與這篇研究相關的新聞稿。（日本北海道大學網站）

首名患者為41歲男子。他前往札幌市附近一個森林散步時遭蜱蟲叮咬，出現包括發燒和腿痛在內的病徵後求醫。他入院接受2周治療後出院。檢測結果顯示，他並未感染任何已知、經蜱蟲傳播的病毒。第二名患者為59歲男子，2020年7月中旬被蜱蟲叮咬後出現類似病徵。

學者對2名患者血液樣本中的的病毒進行基因分析，發現這是一種新的正內羅病毒（Orthonairovirus）。正內羅病毒與克里米亞-剛果出血熱病毒（Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus，CCHFV）一樣屬內羅病毒科（Nairoviridae）。