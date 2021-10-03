2714年未來人新預言：將爆致死率30%人造病毒　國定殺戮日成真？

時空旅人現身？有一名自稱2714年穿越到現在的未來人，日前他才揭露全球將在2023年發生巨大變化，2028年人類將會移民火星；現在他再警告，40年後將有「人造病毒」，有一場大流行疾病蔓延，比新冠肺炎嚴重，可能造成不少人類身亡。



根據《鏡報》報道，該名時空旅人約曼尼（Aery Yormany）自稱來自2714年，在TikTok影音平台指出，40年內會發生另一場大流行病，而且影響規模比現在的新冠肺炎（Covid-19）還嚴重……

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因未來2061年將有一種「人造病毒」被創造出來，導致人類將被感染，死亡率達30%，將成為歷史上最糟糕的一次。約曼尼也提到Covid-19疫情，表明這種疾病在很長一段時間內都不會結束，而且會變得更糟，就算施打疫苗也難以抵抗，將在1天內新增超過100萬個確診病例，最終會像流感一樣有一個季節性，每年都會出現。

此外，約曼尼進一步指出，21世紀會被稱為「大重置」，將在2029年開始大清洗，每5年會循環1次，所有犯罪在這1年內都會被赦免、合法，而2043年會有一個人造的「雲」被創造出來。

由於約曼尼提出的論點都過於科幻，引起不少網友留言議論，是否相信就見仁見智。

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