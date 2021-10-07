楊潔篪與沙利文會晤　雙方同意加強戰略溝通

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10月6日在瑞士蘇黎世會晤了中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。當天，一名美國政府官員透露，中美在原則上達成美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在年底之前以視像方式會晤的共識。



白宮10月6日發表聲明稱，沙利文與楊潔篪舉行了會談，以保持溝通，負責任的管控雙方日趨激烈的戰略競爭。沙利文與楊潔篪的會晤，是對拜登與習近平9月9日通話的後續跟進。在那次通話中，雙方領導人討論了保持開放的溝通渠道，以負責任地管控中美之間競爭的重要性。

聲明稱，沙利文提出了美國和中國「有興趣合作應對重大跨國挑戰的領域，以及如何管控我們關係中的風險」。沙利文提出了一些美方對中國的行動感到關切的幾個領域，包括與人權、新疆、香港、南中國海和台灣有關的行動。

聲明還稱，沙利文還明確表示，「在我們將繼續投資於我們自己的國力並與我們的盟友與合作夥伴密切合作的同時，我們還將繼續與中華人民共和國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。」

中國外交部在會晤後發表聲明稱，「雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。會晤是建設性的，有益於增進相互了解。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

據悉，在拜登與習近平9月9日進行通話之前，兩人已有近7個月的時間沒有進行任何直接的溝通。此外，這次會晤是沙利文自3月中美在阿拉斯加進行充滿火藥味的會晤後，首次與楊潔篪舉行面對面的會晤。