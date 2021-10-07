世衛批准全球首款瘧疾疫苗　籲非洲兒童全面接種

世界衛生組織（WHO）10月6日批准英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline Plc，GSK）1987年起研發的全球首款瘧疾疫苗，形容這是一項歷史舉措，並建議撒哈拉以南的非洲及其他瘧疾傳播屬中高程度地區的兒童廣泛接種。



美國有線新聞網絡（CNN）6日報道，世衛批准全球首款也是唯一的瘧疾疫苗RTS,S/AS01（又稱Mosquirix），是基於藥廠GSK在2019年開始，於加納、肯尼亞、馬拉維等國家的兒童診所，為逾80萬兒童接種疫苗的實驗結果。而結果顯示，疫苗是安全可行、具有成本效益，並將致命的嚴重瘧疾感染機會降低約30%。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，這是一個歷史時刻，這款期待已久的兒童瘧疾疫苗，是一項在科學、兒童健康和瘧疾控制方面的突破，「在現有工具的基礎上使用這種疫苗來預防瘧疾，每年可挽救數以萬計年輕人的生命。」

根據世衛數據，瘧疾是撒哈拉以南非洲兒童疾病和死亡的主要原因之一，每年有超過26萬名5歲以下的非洲兒童死於瘧疾。