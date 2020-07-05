【新冠肺炎】世衛：全球單日確診再創新高　暫停瘧疾藥抗疫實驗

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在多個地方惡化，世衛（WHO）7月4日表示，全球在過去24小時新增212,326宗個案，再次創下單日紀錄。

世衛的上一個單日最大增幅紀錄在6月28日出現，當時有189,077新病例，而今次最大升幅主要來自美國、巴西和印度，死亡人數則維持在每日大約5,000人。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至5日，全球共有11,159,301人確診，美國佔2,830,856宗、巴西有1,539,081人、俄羅斯673,564人、印度648,315人。

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另外，全球不同機構正分別研發抗疫藥物，世衛同日宣布，即時中止以治療瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）及愛滋病藥物洛匹那韋/利托那韋（Lopinavir / Ritonavir）的藥物組合作為抗疫實驗，指初步測試報告顯示它們對減低死亡率接近沒幫助。而另一個由世衛率領的團隊則在評估伊波拉藥物瑞德西韋（Remdesivir）治療新型冠狀病毒肺炎的成效。

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