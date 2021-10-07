岸田文雄8日發表施政演說　料提日美同盟推進印太開放

日本首相岸田文雄10月8日將發表首次施政演說。日媒10月7日報道，岸田在外交部分，將提到以日美同盟為基軸，推進自由開放的印度太平洋地區。



共同社7日引述相關人士透露草稿內容稱，岸田在外交和安全保障方面，擬以日美同盟為基軸，強力推進自由開放的印太地區，強烈要求中國採取負責任的行動。

根據草稿內容，岸田還會主張實現「無核武世界」，並重申解決朝鮮綁架日本人問題的重要性。

在社會議題方面，岸田將表明決心改革構建與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）共存的社會，從根本上強化新冠對策和健康危機管理。他又計劃以「增長與分配的良性循環和新冠疫情後開拓新社會」為核心，實現岸田作為目標的「新資本主義」。

報道指，日本政府內部正在就施政演說的項目和措辭進行最終協調。

另外，對於台灣指中國2025年將具備全面侵台能力，日本內閣官房長官松野博一7日在記者會上表示，兩岸軍事平衡整體正朝向有利於中國變化，中國與台灣之間以經濟領域為主有着深厚的連結，日本政府將持續關注相關局勢，希望兩岸能通過直接對話和平解決。