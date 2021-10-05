岸田文雄的「新資本主義」經濟政策　可填補安倍經濟學的不足嗎？

日本首相岸田文雄10月4日組閣成立新政府後在記者會上表示，要實現「新資本主義」，讓日本在新冠疫情後得以重振與發展。岸田的新資本主義，在於顧及中小企業的中產與基層，完善安倍經濟學，帶動消費及通脹動力，從而帶動經濟發展。



岸田文雄表示，前首相小泉純一郎的行政與機構改革，規制緩和與自由化，促進了日本經濟發展，但也造就了不平等和社會分裂。岸田希望實現「新資本主義」，帶來「令和收入倍增計劃」。這倍增計劃是在呼應1960年，前首相池田勇人提出的著名「國民所得倍增計劃」。

岸田提出的新資本主義，其中一個重點，是提高中產與基層的收入。其中包括提供生育，教育及居住津貼，提高中小企員工的薪酬。如岸田呼籲企業加薪最少3%，以刺激經濟增張，同時平等對待正式員工和契約員工待遇。

圖為10月4日，岸田文雄內閣正式成立，新政府運作開始。（Reuters）

岸田表示採用積極的財政政策，採用並加快修訂安倍經濟學的「分配」要素，並承諾在年底前提供數萬億日圓的支出計劃。

前首相安倍晉三上任後，提出改革經濟的「安倍三支箭」，這安倍經濟學確實讓大企業得以受惠，並制止了經濟陷入通縮的惡性循環。然而在安倍的改革中，因從上而下的財庫分配關係，基層往往無法受惠。

日本股市升至30年來高位，但基層收入幾乎未曾改善，這大大限制了政府希望帶動的消費增加，刺激通脹的目標。因此岸田提出從中產與基層入手，解決財庫分配問題，以完善安倍經濟學。

然而，這不是一件容易事。隨着日本人口老化，日本勞動力已正在減少，醫療與養老的支出卻在不斷增加。

圖為10月5日，東京街頭一間銀行顯示的股票市場。（Reuters）

在自民黨總統競選期間，岸田強烈反對對手河野太郎提出的通過增稅，完全支付並提高全民年金的改革，但他仍提出了「全民社會保險」的概念。這將允許任何企業工作的員工，加入公司的養老金和健康保險計劃，並被視為面對未來社會保障發展的一部分。

岸田表示消費稅將維持10%，最少10年內不會增加，這意味員工的保障支出將落在企業身上。企業必須提高生產能力，這亦意味着企業須迎來改革。

儘管豐田汽車等製造商以高生產力著稱，但在經濟合作暨發展組織（OECD）的36個國家中，日本在生產力僅排名第21位。在2018年，日本工人每小時生產力為50美元，低於美國的75美元，並大幅落後於愛爾蘭的102美元。

岸田希望帶動菅義偉政府時期開始推動的數碼化，引入電腦及數碼設備，取代人們長期對傳真機、手寫文檔和印章的依賴，提高生產效率。在新冠疫情的同時，迫使人們採用遙距工作，進一步推動數碼化的應用。

《東方經濟學人》主編卡茨（Richard Katz）曾表示，這些變化不一定能復修經濟，但卻是有必要的。卡茨稱日本將迎來很多挑戰，這些都是可以解決的，惟需要一位有行動意願、有策略的首相。