美國空軍轟炸機抵達英國　將與盟友展開演習

美國德州（Texas）戴斯空軍基地（Dyess Air Force Base）第9遠征轟炸中隊（9th Expeditionary Bomb Squadron）兩部B-1B轟炸機10月6日抵達英國之際，俄羅斯海軍傳出計劃或組建北極艦隊（Arctic Fleet）的消息。



美軍派遣4部B-1B轟炸機到英國，其中2部與200名支援人員6日已抵達英格蘭的空軍基地、英國皇家空軍費爾福德（RAF Fairford），準備與眾多北約盟國及歐洲各地夥伴展開一系列有美軍歐洲司令部和美國戰略司令部參與的演習。

美國空軍駐歐洲部隊指，轟炸機特遣部隊行動-歐洲（Bomber Task Force Europe）將練習與盟友和合作夥伴的融合能力，使用陌生的機場，並在北極、波羅的海和黑海地區等戰略地區飛行。

北約空军司令部10月7日在Twitter發布的相片，顯示美國德州戴斯空軍基地第9遠征轟炸中隊的B-1B轟炸機抵達英國。（Twitter@NATO_AIRCOM）

俄羅斯擬組建北極艦隊

塔斯社（TASS）7日引述俄羅斯海軍消息稱，海軍可能組建一個新部隊，以確保北方海航道（Northern Sea Route）的安全。

俄羅斯海軍由北方艦隊、波羅的海艦隊、太平洋艦隊、黑海艦隊和里海艦隊組成。報道引述消息人士稱，海軍正考慮組建的是一個北極艦隊，它將成為海軍內一個獨立艦隊，基礎建設會與太平洋艦隊和北方艦隊分開，未來配備是適合在北極環境使用的艦艇和專門設備。