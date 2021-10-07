日本東京灣東北部6.1級地震　東京埼玉有震感　網民：瘋狂的搖動

日本時間晚上10時41分，千葉縣西北部發生6.1級地震，震源深度80公里。身在震央附近的東京都、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣、茨城縣、櫪木縣及群馬縣的人，都有明顯震感。
JR東日本已暫停東京都內所有線路的運營，包括山手線、東京地下鐵（Tokyo Metro）所有線路以及東京至靜岡站之間的東海道新幹線。
東名高速公路上的厚木交流道（IC）和伊勢原JCT之間，以及首都高速公路上的道路封閉。
羽田機場正就跑道進行檢查。
JR東日本、運転再開には「相当な時間」 東京・埼玉で震度5強 (Traicy)https://t.co/EdYN5loGiH— LINE NEWS (@news_line_me) October 7, 2021
↓以下是設於埼玉的戶外攝錄鏡頭拍得實況：
埼玉のライブカメラで地震の揺れが分かる pic.twitter.com/Iofx2mbElv— らふぁぁしゅん´- (@korekore_Rafa) October 7, 2021
↓日本TBS電視台稱，在東京，墨田區、世田谷區、葛飾區和太田區等多個區都有水管爆裂並溢出的情況。
【埼玉と東京で震度5強】— TBS NEWS (@tbs_news) October 7, 2021
都内では墨田区や、世田谷区、葛飾区、大田区などで複数の区で水道管が破裂して水があふれているとの
情報が寄せられている
東京23區和埼玉縣南部錄得5強震度，在這個震度下，很多人受大驚嚇，難以走動。身在屋內的人會見到，大部分廚櫃裏的碗碟和書架上的書都傾倒。部分置於櫃上的電視機倒下，櫃子的抽屜跌出來，甚至會有門框變形以致難以開門的況。
至於戶外情況，部分氣體燃料管道和水管會猶此受損，部分地區的氣體燃料和食水供應中斷。此外部分鬆軟土壤會出現裂痕。山區斜坡出現損壞以及發生落石的情況。
↓電視台置於澀谷區的戶外鏡頭在地震中搖晃：
Video of the shaking from the 6.1 earthquake in the Shibuya Ward.— News Asia 24 (@NewsAsia24) October 7, 2021
📹 @nhk_news #地震pic.twitter.com/VFT1tHGTqj
東京電力公司37分鐘前稱，新宿區曾發生250次停電。
↓東京新宿站外的情況：
7日午後10時41分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、東京と埼玉で震度5強の揺れを観測したほか、関東南部の各地で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。— NHKニュース (@nhk_news) October 7, 2021
東京 新宿駅の映像です。https://t.co/FYGJQLjhWr#nhk_video pic.twitter.com/qG4YWF0QVN
↓日本放送協會（NHK）發推文稱，地震震央位於東京以東的千葉縣，震源深度80公里。是次地震不構成海嘯威脅。
M6.1 near Tokyo. No tsunami warning.— ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) October 7, 2021
Magnitude 6.1 earthquake has struck near Tokyo. No tsunami.
The focus of the quake was in Chiba Prefecture east of Tokyo, at a depth of 80 kilometers.
For Morehttps://t.co/tmSZCIMs1c
有網民在NHK News的Twitter推文下方留言稱感到「瘋狂的搖動」。
めちゃくちゃ揺れた— ちゃんゆー@インフラ系を勉強中 (@straycats0116) October 7, 2021
在地震的新聞報道中出現一個小插曲，話說日本電視台會在發生地震時，於電視熒幕上顯示最新資訊。有網民在觀看戶外現場片段時發現，一名男子身穿動畫《龍珠》男主角的服裝，不少網民為之莞爾，並轉發有關圖片及影片：
この状況で渋谷では孫悟空がいました pic.twitter.com/AdglY2B3H6— ドラペイ (@Dorapeinet) October 7, 2021
なんか渋谷に悟空いるんだけど pic.twitter.com/ACTu5EXHqG— ガナヒビ (@ganahibi11201) October 7, 2021
関東の方、東京23区で地震大丈夫でしたか？— マスターバード 〽️ (@Master_Bird_) October 7, 2021
何より、南海トラフだったり地震のせいでパニックで色々大変ですが身の安全第一です
渋谷にスーパーサイヤ人の地震の影響で地震が起きた説。。。
東日本大震災 震度5強 地震警報
pic.twitter.com/icFIp8lNH7
渋谷で悟空とフリーザが仲良くスキップしてるぞwww pic.twitter.com/5xP2IGCj2D— 柊坂葵(ひいらぎざかあおい)🍣 (@LOVEDDR_NyanCat) October 7, 2021