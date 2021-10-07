日本東京灣東北部6.1級地震　東京埼玉有震感　網民：瘋狂的搖動

日本時間晚上10時41分，千葉縣西北部發生6.1級地震，震源深度80公里。身在震央附近的東京都、埼玉縣、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣、茨城縣、櫪木縣及群馬縣的人，都有明顯震感。



JR東日本已暫停東京都內所有線路的運營，包括山手線、東京地下鐵（Tokyo Metro）所有線路以及東京至靜岡站之間的東海道新幹線。

東名高速公路上的厚木交流道（IC）和伊勢原JCT之間，以及首都高速公路上的道路封閉。

羽田機場正就跑道進行檢查。

↓以下是設於埼玉的戶外攝錄鏡頭拍得實況：

↓日本TBS電視台稱，在東京，墨田區、世田谷區、葛飾區和太田區等多個區都有水管爆裂並溢出的情況。

【埼玉と東京で震度5強】

都内では墨田区や、世田谷区、葛飾区、大田区などで複数の区で水道管が破裂して水があふれているとの

情報が寄せられている — TBS NEWS (@tbs_news) October 7, 2021

東京23區和埼玉縣南部錄得5強震度，在這個震度下，很多人受大驚嚇，難以走動。身在屋內的人會見到，大部分廚櫃裏的碗碟和書架上的書都傾倒。部分置於櫃上的電視機倒下，櫃子的抽屜跌出來，甚至會有門框變形以致難以開門的況。

至於戶外情況，部分氣體燃料管道和水管會猶此受損，部分地區的氣體燃料和食水供應中斷。此外部分鬆軟土壤會出現裂痕。山區斜坡出現損壞以及發生落石的情況。

↓電視台置於澀谷區的戶外鏡頭在地震中搖晃：

Video of the shaking from the 6.1 earthquake in the Shibuya Ward.



📹 @nhk_news #地震pic.twitter.com/VFT1tHGTqj — News Asia 24 (@NewsAsia24) October 7, 2021

東京電力公司37分鐘前稱，新宿區曾發生250次停電。

↓東京新宿站外的情況：

↓日本放送協會（NHK）發推文稱，地震震央位於東京以東的千葉縣，震源深度80公里。是次地震不構成海嘯威脅。

M6.1 near Tokyo. No tsunami warning.



Magnitude 6.1 earthquake has struck near Tokyo. No tsunami.

The focus of the quake was in Chiba Prefecture east of Tokyo, at a depth of 80 kilometers.



For Morehttps://t.co/tmSZCIMs1c — ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) October 7, 2021

日本氣象廳截圖

有網民在NHK News的Twitter推文下方留言稱感到「瘋狂的搖動」。

在地震的新聞報道中出現一個小插曲，話說日本電視台會在發生地震時，於電視熒幕上顯示最新資訊。有網民在觀看戶外現場片段時發現，一名男子身穿動畫《龍珠》男主角的服裝，不少網民為之莞爾，並轉發有關圖片及影片：