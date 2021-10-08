紐卡素獲英超賽會放行　批准沙特主權基金以3億英鎊入主

英格蘭超級聯賽賽會10月7日宣布，批准沙特阿拉伯主權基金以3億英鎊入主紐卡素（Newcastle United），為現任班主艾殊利（Mike Ashley）14年充滿爭議的營運劃上句號。



沙特資金收購紐卡素的計劃早在2019年傳出，但英超方面曾在去年7月認為，提出收購的沙特公眾投資基金（Saudi Public Investment Fund，PIF）由王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）領導，因此憂慮沙特政府會直接控制紐卡素日常運作，成為入主的一大阻力。

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

中東緊張關係影響收購計劃

另一個收購障礙則是沙特政府容許盜版播放賽事的問題。英超賽事的中東播映權由卡塔爾的beIN Sports擁有，但沙特在2017年指卡塔爾政府支持極端主義，因此將該台列為非法組織，並以盜版形式轉播對方的訊號。

不過兩國關係在今年初改善，沙特方面宣布解除對beIN Sports的封殺令，同時承諾關閉當地的盜版轉播網站後，為入主紐卡素清除障礙。

紐卡素在英超第6輪賽事中，作客以1比1迫和屈福特。（Getty Images）

英超的聲明指，沙特政府作出具有法律效力的承諾，保證國家不會控制球會，結束球迷長期對紐卡素控制權的憂慮，並在經過賽會的東主及董事測試後，批准沙特資金即時入主紐卡素。

根據協議內容，PIF會擁有球會的8成股權，另外10%股份由富商及地產商魯本兄弟（Simon and David Reuben）持有，至於餘下10%則由英國商人斯特夫利（Amanda Staveley）的私募基金PCP Capital Partners持有。

紐卡素10月7日成功易手，大批球迷在主場聖占士公園外慶祝。（Reuters）

近年成績浮沉

紐卡素成立於1892年，最近一次贏得頂級聯賽冠軍已經追溯至1927年，而最後一次贏得的主要獎盃是1955年的足總盃。英超在1992年成立後，紐卡素在95/96及96/97球季兩度成為亞軍，惟球會近年成績低落，曾兩度降班。球隊在今個球季經過7場賽事後仍未打開勝利之門，只取得3場打和，目前排尾二的19位。