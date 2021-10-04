沙特阿拉伯9月曾與伊朗會談　冀緩和兩國緊張關係

沙特阿拉伯外長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）10月3日表示，沙特9月曾與伊朗舉行會談，冀藉此緩和兩國長久以來的緊張局勢，這是兩國自2016年斷交以來展開的最高級別會談。



歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）訪問沙特阿拉伯，與當地外交官員就中東問題交換意見。雙方3日召開聯合記者會，其間費薩爾透露沙特9月曾與伊朗代表會晤。

費薩爾表示，今次是兩國的第4輪會談，在9月21日舉行。他強調，兩國討論仍處於探索階段，但希望將為解決雙方之間的問題奠定基礎。

費薩爾未有透露會面地點細節，不過有傳媒推測，會面日期恰逢兩國領導人出席在美國紐約舉行的聯合國大會。

沙特和伊朗過往多次在中東衝突中處於對立面，兩國自4月以來一直展開自2016年斷交以來最高級別的會談。會談是在伊朗前總統魯哈尼 （Hassan Rouhani） 的領導下發起，沙特與伊朗的前三輪會談在伊拉克舉行。