美國核動力潛艇在印太海域發生碰撞　目前未知意外原因

美國傳媒10月7日報道，美軍一架核動力潛艇日前在印太地區執行任務期間發生碰撞，目前未知意外原因。



美軍太平洋艦隊7日發表聲明，指海軍海狼級（Seawolf-class）康涅狄格號（USS Connecticut，SSN-22）2日在印太地區的國際水域海底航行時，與一個物體發生碰撞，導致船上多名人員受傷，但沒有生命危險。

Statement regarding #USSConnecticut (SSN 22):



The #USNavy Seawolf-class fast-attack submarine struck an object while submerged on Oct. 2, while operating in international waters in the Indo-Pacific region. There are no life threatening injuries.



More: https://t.co/2ojR5arcd4 pic.twitter.com/VNSQI5XJet — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 7, 2021

《商業內幕》（Business Insider）報道，美軍方面沒有透露康涅狄格號與甚麼物體碰撞，只稱當局正調查事件，並強調潛艇狀況安全，其核動力推進系統及相關設施沒受事件影響。有華府官員向霍士新聞（Fox News）表示，事件發生於南海地區，同時指康涅狄格號並非與其他潛艇相撞。

海狼級潛艇只有三艘，除了肇事的康涅狄格號，其餘兩艘現役的同級潛艇分別是海狼號（USS Seawolf ，SSN-21）及卡達號（USS Jimmy Carter，SSN-23），它們原本設計用於在深海追蹤和攻擊蘇聯潛艇，並獲外界認為是世上最強的潛艇。而維珍尼亞級（Virginia-class）潛艇則是美國海軍的主力。