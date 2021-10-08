薩爾瓦多列比特幣為法定貨幣　一個月以後問題仍然天天都多

薩爾瓦多上月成為全球首個將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣的國家。為了推廣比特幣，政府推出手機應用程式「奇沃加密錢包」（Chivo Wallet），讓人從特定自動櫃員機提取現金。不過一個月過後，問題天天都多。



薩爾瓦多政府實行了不同措施，希望普及使用比特幣。除了推出「奇沃加密錢包」收發比特幣和轉換美元以外，政府還向每個使用「奇沃加密錢包」的薩爾瓦多人贈送價值30美元的比特幣。力推比特幣的總統布克爾（Nayib Bukele）稱，目前有三百萬人已經下載「奇沃加密錢包」，相當於約一半的人口，較原定目標多。他還指，向特定自動櫃員機存款的金額已經超過提款的金額。

一個月過去，薩爾瓦多仍然只有小部份商店採納比特幣作為支付方式。薩爾瓦多經濟和社會發展基金會的報告指出，有12%的消費者用過比特幣，但整體使用率仍然偏低，來自不同行業的233間受訪公司當中93%的公司表示沒有進行過比特幣交易。全國私營企業協會對比特幣仍然存疑，協會代表塞爾瓦（Leonor Selva）稱，「我們仍然不肯定政府預期有什麼好處」。

除此以外，「奇沃加密錢包」還不時出現技術問題。32歲的建築工人加爾韋斯（Adalberto Galvez）向路透社表示，他想從加密錢包提款，反而被「食錢」，損失了220美元。他過往於松特（El Zonte）實驗式的小型比特幣經濟項目一直成功使用比特幣，但「奇沃加密錢包」扣錢之後卻未能提取現金，「它拿了我的錢但什麼都沒有給我」。他投訴之後未收到回音。還有其他有關交易違規和企圖盜取身份的投訴。

薩爾瓦多有五分一的家庭依賴海外匯款維持生活。政府希望250萬身處美國的薩爾瓦多人利用「奇沃加密錢包」匯款。目前，美國亞特蘭大、芝加哥、休斯敦和洛杉磯都已經設立比特幣自動櫃員機。布克爾指，每日有約200萬美元經「奇沃加密錢包」匯入。有人為了節省傳統匯款的手續費而選擇用比特幣，不過有人擔心比特幣的價值波幅太大，因此薩爾瓦多每年60億美元的海外匯款仍然有大部份是透過傳統匯款進行。