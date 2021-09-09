薩爾瓦多把比特幣列為法定貨幣　全因有世上最潮總統？｜國際晨報

薩爾瓦多突然成為國際新聞的關鍵詞，這個中美洲國家領先全球，把比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣，但又在首天遇上幣價大跌，引來話題。全球大部份政府都抗拒比特幣，為何薩爾瓦多反其道而行？當中不得不提到此國總統布克爾（Nayib Bukele），他向來是反傳統的國家領導人，更自詡是「世界上最潮的總統」。



薩爾瓦多把比特幣納入國家法定貨幣的法案9月7日正式生效，布克爾在這天前夕宣布國家已購入400枚比特幣，在法案生效首天，薩爾瓦多就遇上比特幣價格大跌，但布克爾未有擔心，還計劃購入更多比特幣。只是首都聖薩爾瓦多（San Salvador）同日有逾1000人上街示威，抗議政府把比特幣列為法定貨幣。

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布克爾是誰？

薩爾瓦多的大膽法案背後，重要推手就是總統布克爾，他年僅40歲，一直以來形象就是反傳統、擁抱新科技，他經常使用Twitter宣傳自己，甚至被指熱衷於「Twitter治國」。

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布克爾是商人出身，至後來從政，特別之處是完全不走傳統政客的正經八百路線。衣着方面也「零舍不同」，他愛穿皮褸、戴棒球帽示人，《洛杉磯時報》指，他把自己形象塑造為「矽谷式的顛覆者」。

外媒評價布克爾是一名年輕、精通媒體包裝且擅長塑造流行形象的領導人，所以率先宣布支持比特幣合法化的舉動，有助於其在年輕支持者心中塑造一種創新者的形象。

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