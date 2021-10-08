韓國統一部：中朝海運物流或重啟

韓國統一部副發言人車德哲10月8日在例行記者會上證實，近期有動向顯示中朝通過海運運輸部分物資，朝鮮能否解除邊境封鎖引人關注。



據韓聯社10月8日報道，車德哲在例行記者會上提到，目前尚未發現新義州丹東陸路物流重啟的跡象。陸運何時重啟，從目前來看還很難預斷，韓方將持續關注中朝之間物流動向。

10月7日，世界衛生組織（WHO）首次通過南浦港向朝鮮運輸新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）治療醫藥品。

韓聯社注意到，世界衛生組織10月1日發布的《全球新冠疫情周報》中表示，已通過中國大連港向朝鮮援助新冠肺炎相關醫藥品等物資。考慮到該報告反映的是9月20日至9月26日的情況，中朝海運服務可能於9月底重啟。

在這之前，自新冠肺炎疫情發生以來一直嚴控邊境的朝鮮2021年3月份自華進口額劇增，時隔6個月恢復到1,000多萬美元水平。

路透社稱，中國3月對朝鮮出口1,297.8萬美元商品，遠高於2月的3,000美元和2021年前兩個月的33,000美元。中國3月對朝鮮出口增至六個月高位，是1月和2月對朝鮮總出口規模的近400倍，表明疫情造成的邊境限制有所放鬆。

2020年7月，大連港至南浦港的海運服務因朝鮮宣布國家緊急防疫體系而暫停運行。