朝鮮重開飛北京航班　韓國發現中朝邊境有變化

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-03 13:03

在韓國外交部長鄭義溶4月2日啓程訪問中國之際，韓國發現近期中朝邊境封鎖措施緩和跡象明顯，朝鮮高麗航空重開平壤飛北京航班。

2021年3月12日，中國外交部發言人趙立堅回應朝鮮新任駐華大使以及中國和朝鮮恢復人員往來問題，強調中方願同朝方一道維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係，對朝方任命李龍男為駐華大使表示歡迎。（Reuters）

據韓聯社4月2日報道，韓國統一部高官接受採訪時提到，中朝邊境的封鎖措施呈持續緩和跡象，近期更為明顯，這位高官通過朝媒消息以及中朝邊境民間團體的傳言做出上述判斷。同時強調，鑑於近期中朝邊境封鎖措施的緩和跡象較為明顯，韓國民間團體的對朝鮮人道主義援助有望重開啟。

此外，朝鮮高麗航空官網的航班訊息顯示，4月1日和4月2日執飛平壤至北京的航班，因新冠肺炎（COVID-19）疫情停飛一年多的平壤北京航線重啟備受關注。

值得一提的是，韓國外交部長鄭義溶4月2日啓程訪問中國前表示，為推動朝鮮半島和平進程取得進展，與中方的合作非常重要，需要中方繼續為此發揮建設性作用。

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