中國對台敵意增　阿博特：澳洲及美國不會袖手旁觀

台灣亞洲交流基金會當地時間10月8日舉辦玉山論壇，日前來台灣訪問的澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）也在開幕式發表演說。



阿博特表示，兩年前他曾猶豫是否出席玉山論壇，擔心此舉或讓中國感覺到挑釁，然而近期解放軍戰機對台進行越來越多的恫嚇侵擾，他認為此刻沒有什麼事情比聲援台灣更急迫。

阿博特指出，中國將貿易當成武器，對澳洲也是如此，停止進口奧大利亞的大麥、葡萄酒及煤炭。他說，中國大使館祭出多項要求，企圖使澳洲成為中國的朝貢國，相信任何有自尊的國家都無法接受的類似的事。

澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）訪問台灣，並於玉山論壇開幕式發表演說。（中央社）

阿博特表示，台灣人有自由去決定自己的生活和未來，但中國恐怕不這麼認為，北京對台灣日益加深的敵意即是明證。他認為，當中國意識到自身國力可能已達頂峰，加上人口高齡化、經濟成長放緩等因素，中國很有可能不久將會出擊，釀成災禍。

阿博特指出，台灣的未來應該由台灣人民決定，並也應讓北京知道，任何脅迫都將招致無法估量的後果。阿博特也向美國呼籲，指美國不能袖手旁觀，眼睜睜看着台灣遭吞噬；至於澳洲也不應對台灣人的命運漠不關心。

另一方面，日本前首相安倍晉三雖未如阿博特親身參與，但仍預先準備賀詞。安倍表示，台灣樂意並且致力於貢獻自由開放的印太區域，在經濟面，台灣擁有高科技技術和卓越創新能力。這樣的台灣，在國際社會面對眾多挑戰課題時，能做出諸多貢獻。