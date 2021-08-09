澳洲前總理阿博特：印度可完美取代中國

在中澳關係持續惡化的背景下，澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）稱印度可「完美取代」中國。



阿博特8月9日在《澳洲人報》上發表署名文章，強調印度雖然目前沒有比中國富裕，卻是世界第二大鋼鐵和藥品生產國，再加上印度以其獨特方式發展類似美國矽谷的科技產業。

阿博特相信，對全球供應鏈來說，印度可「完美取代」中國。

阿博特還稱，「幾乎所有關於中國問題的答案都是印度」，澳洲與印度之間有着巨大的經貿易合作潛力。

然而，印度正在對澳洲重要的出口產品葡萄酒徵收高達150%的關稅，澳洲羊毛也正在被徵收一系列其他關稅。但阿博特仍警告說，「雙方受到關稅和相互看法的阻礙，而這種看法是『兩國都不是做生意的好地方』。」

事實上，印澳兩國以基於「取代中國」的共同潛在心理，多次表明要強化雙邊經貿關係。但阿博特在《澳洲人報》上的撰文卻觸及了印澳雙邊經貿合作中一個非常棘手的問題，那就是印度不斷提升的關稅。

印度提高關稅以實施「印度製造」為名，實為貿易保護主義，遭到了國際社會的普遍懷疑。今年年初，在世貿組織對印度的第七次貿易政策審查會議上，不少成員國對於印度不斷提高的進口關稅表示關注。美國代表甚至指出，印度平均最惠國適用關稅稅率已從2015年的13.5％增加到2019年的17.6％，這種趨勢將不利於印度進一步融入全球供應鏈。

阿博特在9日的署名文章中認為，印度和澳洲都是「抱持相似理念的民主國家」，他相信澳印兩國是「自然而然的夥伴」，待兩國達成貿易協議並且打破保護主義壁壘後，將會讓民主世界獲得進一步保障。

據澳洲統計局公布的數據，2020年中澳貿易額為2296.23億澳元，澳洲從中國獲得的貿易順差達到了600億澳元。而同期，印澳之間貿易規模還不到300億澳元。2019年，中國是澳洲第一大出口目標國，澳對中國出口1,034.35億美元，佔其出口總額的38.09%，順差為483.83億美元；而同年，澳洲對印度的出口額為98.43億美元，佔比僅為3.62%，同印度的貿易順差也只有65.99億美元。

2020年澳洲遭遇了近30年來的首次經濟下滑，而其主要原因是疫情影響導致進出口貿易急速下滑。數據顯示，澳洲2020年出口總體減少了7%，中國從澳進口下降2.15%，至1,451.88億澳元。