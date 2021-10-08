美國CIA前特工：成立中國任務中心於事無補

美國中央情報局（CIA）前軍官吉拉爾迪（Philip Giraldi）向其10月8日向俄羅斯衛星通訊社稱，對CIA成立的對抗中國挑戰特種中心持懷疑態度，認為在這方面集中努力與各種分析中心的評估相比將收效甚微。



中央情報局局長伯恩斯（William Burns）10月7日宣布成立應對中國全球挑戰的特種中心，命名為「中國任務中心」（China Mission Center，CMC）。伯恩斯特別強調，「威脅來自中國政府，而不是其人民。」伯恩斯解釋說，該中心的任務是匯總中情局當前針對這個「關鍵競爭對手」開展的工作，做出綜合性反應。

吉拉爾迪評論說，「這有點像美國80年代自成立首個反恐中心以來開始鐘情的某種匯總中心。他們清楚地認識到中國帶來的多方面威脅，跟真有這回事一樣，這個中心可能會採用集美國秘密部門、聯邦調查局、國土安全局、財政部等機構分析人員、作戰工作人員、技術人員和各部門代表於一身的模式。」

吉拉爾迪認為，美國的特工部門就這樣謀求簡化有關中國的可靠情報的採集程序，華盛頓將根據這種情報「構建對北京的可行性政策」。

吉拉爾迪補充說，「問題在於這也會催生群體思維，因為一條情報被採用後會推廣，將阻止不同意見的出現。我整體上認為這個想法很糟，因為很多獨立的針對性評估比某些同源分析成果具有更高的價值。」