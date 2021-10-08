美國中央情報局CIA資源洗牌　新設「中國任務中心」背後多重考量

美國中央情報局（CIA）10月7日宣布進入一些結構性轉變，其中包括引人注目的、新設的「中國任務中心」（China Mission Center）。



中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）稱「在我們面對21世紀面對最重大的地緣政治威脅、一個愈來愈對抗性的中國政府時，這將加強我們在這方面的集體合作。」他也說，在一個大國競爭的新時代中、美國面對最嚴峻的地緣政治挑戰之際，CIA將置身第一線。

美國有線新聞網絡（CNN）稱中心是CIA經過為時數月的檢討，以及美國情報界省思中國為美國最重大長期威脅後的結果。

新一輪的轉變，將讓CIA的任務中心增至12個。

有匿名CIA官員稱，當局最新一輪調整始於2021年春季。8月已有媒體引述匿名CIA官員稱，它在醞釀新設一個「中國任務中心」。

伯恩斯每週也會與「中國任務中心」主任以及中情局其他主管官員開會，以制定出團結的戰略。

美媒報道稱，中情局正在考慮設立中國情報機構，以在美中競爭中獲得優勢。圖為美國中情局內部。（路透社）

藉此爭取更多資源

針對中國的情報收集及反情報工作一直隸屬CIA「東亞-太平洋任務中心」（Mission Center for East Asia and Pacific）；當局獨立增設的「中國任務中心」不僅常態性地將中國作為優先目標、聚焦於中國，且更易為與中國相關的行動或任務爭取到資源，包括人力與資金在內等，以及獲得華府高層關注。

CIA其他的變化，包括新成立的「跨國與科技任務中心」（Transnational and Technology Mission Center），以及新設「首席科技總監」的職位。

一位CIA高官稱，「跨國與科技任務中心」將專注於「對美國全球競爭力至關重要」的議題，包括全球衛生、經濟安全、氣候變遷與科技。

圖為美國現任中情局局長伯恩斯。圖為2008年1月18日，伯恩斯宣布離任國務院的職務。（AP）

整合中心的考量

曾效力CIA以及向美國總統進行每日簡報的法勞內（Rodney Faraon）對CNN說，中國任務中心整合「行動」與「分析」兩項任務的關鍵功能，一如反恐中心或反情報中心，「它的意念是，如他們合作愈密切，有更多溝通及協作，情報蒐集與產出的成果會愈好。在將針對目標配置資產方面，以及在人力資源配置方面都會做得更好」。

兩個在傳統上處於較高優先順序的部門將不再獨立存在。在特朗普時代設立的伊朗與韓國2個任務中心，將分別整併到「近東任務中心」（Near East Mission Center）與「東亞及太平洋任務中心」（East Asia and Pacific Center）。英媒7日稱，這些工作會在未來90天進行。

韓國任務中心（Korea Mission Center）是2017年為因應當時朝鮮飛彈與核武威脅而設立。

美國中情局伊朗及韓國任務中心，將併入「近東任務中心」及「東亞及太平洋任務中心」。圖為2021年9月25日，美國總統特朗普於佐治亞州出席集會。（AP）

CNN引述一名CIA高官稱，這種做法是多方面的、真正在反映那些任務中心的「區域」性質，「只有中國是真正全球性的」。

法勞內稱，將其他任務中心整併到更大的中心，可能是便於處理資源以及官僚制度的功能，而提升中國與科技兩個中心，則顯示出它們已增加重要性。此外CIA的職能將因此與國務院和國防部等對應部門變得更一致。

廣招操普通話人士

《華盛頓郵報》7日引述一位匿名官員對伯恩斯的言論做出更詳細的描述，稱美國應對蘇聯一樣，中情局會在全球多個國家部署更多探員、語言學家、技術員及專家收集情報，並與中國所關注的事作抗衡。

這位官員也稱，CIA也將招募及訓練更多會說普通話的人。

美國《華盛頓郵報》也引述一名CIA高官將「中國任務中心」與冷戰時期CIA對抗蘇聯的做法相提並論，但稱中國是一個更強大和複雜的對手，原因是它經濟規模更大，而且與美國經濟完全融合，還有中國在全球各地的影響力。