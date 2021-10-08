印媒：中印士兵在邊境一度對峙數小時　曾有推撞後經協商解決

中印邊境形勢再受到關注，多間印媒10月8日報道，中印士兵在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）實際控制線（LAC）附近一度對峙數小時，後來經雙方指揮官協商後解決。有印媒指，事件中有逾百中國士兵越界，但也有印媒之後引述政府消息人士的說法，官員為事件降溫，指起因是兩方對實際控制線的看法不同。



據《印度時報》（Times of India）報道，事件發生於上周，即大約10天前，地點在達旺（Tawang），報道形容是「小型對峙」，場面發生在逾百中國士兵進入印度認為屬自身領土的區域後，雙方出現「身體接觸」，另有印媒指，中方士兵人數約為200人。

傳雙方曾有推撞

《印度快報》（Indian Express）引述消息人士報道，雙方曾有推撞，後來地方指揮官控制場面。在雙方指揮官之間的會談後，最後根據既定的協議和機制，數小時後解決了事件。

一度傳有中方士兵遭扣留

印度傳媒甚至一度傳出有200中國士兵曾遭扣留、中方士兵曾想破壞印方防衛工程的消息，不過《印度斯坦時報》（Hindustan Times）之後引述官員報道，事件中沒有中方士兵遭扣留，沒有設施遭破壞，事件起因是兩方對實際控制線的看法不同。

報道引述匿名官員指「中印邊界尚未正式劃定，因此兩國對實際控制線看法存在差異，兩國遵守現有共識與協定的話，在這些大家有不同看法的地區能有機會實現和平與安寧。」

根據印媒所指，中印將於下周舉行第13輪軍長級談判。