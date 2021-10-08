岸田文雄發表首次施政演說：同中國建立穩定關係很重要

日本首相岸田文雄在國會眾參兩院發表就任後的首次施政演說，談及對華關係時稱，維持穩定的中日關係對兩國、地區乃至整個國際社會都很重要。
當地時間10月8日下午，日本首相岸田文雄在國會眾參兩院發表就任後的首次施政演說。
據日本共同社報道，在外交政策方面，岸田文雄稱要與包括澳洲、印度和美國在內的四方安全對話（Quad）成員合作，實現一個自由開放的印度-太平洋地區。
岸田文雄表示，日美同盟是日本外交和安保政策的基軸，要把印太地區及世界和平與繁榮的基石——日美同盟推向更高的高度。
關於對華關係，岸田文雄在演說中表示，維持穩定的日中關係對兩國、地區乃至整個國際社會都很重要。
但岸田文雄也表示，日本將與共享「普世價值」的國家合作，對華堅持該主張的主張，強烈要求中國採取「負責任的行動」，同時繼續同中方進行對話，就各種共同問題開展合作。
關於應對新冠疫情，岸田表示，計劃加強指揮塔功能、為控制外出人流和確保醫療資源而修改法律，徹底調整危機管理。為糾正貧富差距，倡導保護中產人群的「新資本主義」，呼籲通過「增長與分配的良性循環」和「新冠後新社會的開拓」來實現。
關於修改《憲法》，岸田表示，將通過國會憲法審查會「展開跨越朝野政黨框架的建設性的討論，期待增進全民討論」。