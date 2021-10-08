岸田文雄發表首次施政演說：同中國建立穩定關係很重要

日本首相岸田文雄在國會眾參兩院發表就任後的首次施政演說，談及對華關係時稱，維持穩定的中日關係對兩國、地區乃至整個國際社會都很重要。



當地時間10月8日下午，日本首相岸田文雄在國會眾參兩院發表就任後的首次施政演說。

據日本共同社報道，在外交政策方面，岸田文雄稱要與包括澳洲、印度和美國在內的四方安全對話（Quad）成員合作，實現一個自由開放的印度-太平洋地區。

2021年10月8日，日本首相岸田文雄在東京國會眾議院全體會議上發表了就任後的首次施政演說，在演講結束後向全體鞠躬。（AP）

岸田文雄表示，日美同盟是日本外交和安保政策的基軸，要把印太地區及世界和平與繁榮的基石——日美同盟推向更高的高度。

關於對華關係，岸田文雄在演說中表示，維持穩定的日中關係對兩國、地區乃至整個國際社會都很重要。

但岸田文雄也表示，日本將與共享「普世價值」的國家合作，對華堅持該主張的主張，強烈要求中國採取「負責任的行動」，同時繼續同中方進行對話，就各種共同問題開展合作。

2021年10月8日，日本首相岸田文雄在東京舉行的國會眾議院全體會議上發表了就任後的首次施政演說。（AP）

關於應對新冠疫情，岸田表示，計劃加強指揮塔功能、為控制外出人流和確保醫療資源而修改法律，徹底調整危機管理。為糾正貧富差距，倡導保護中產人群的「新資本主義」，呼籲通過「增長與分配的良性循環」和「新冠後新社會的開拓」來實現。

關於修改《憲法》，岸田表示，將通過國會憲法審查會「展開跨越朝野政黨框架的建設性的討論，期待增進全民討論」。