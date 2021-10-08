波蘭法院裁定本國憲法高於歐盟法律　被指有脫歐風險

波蘭憲法法院10月7日判決本國憲法地位高於歐盟法律。這對歐盟的法律框架構成重大挑戰。



波蘭首席大法官普茲列布斯卡（Julia Przylebska）7日在首都華沙（Warsaw）的憲法法庭（Constitutional Tribunal）宣讀判決時稱，歐盟一些法律與波蘭憲法不相容。

波蘭的法官稱，不應使用歐盟法律去質疑成員國的獨立性。

歐盟委員會（European Commission）在日期為7日的聲明中稱，歐盟法例優先於國家法、包括憲法條款。

波蘭憲法法院10月7日裁定國家憲法高於歐盟法律後，首都華沙爆發示威。圖為民眾當天在華沙憲法法庭大樓附近抗議。（Reuters）

聲明稱，歐洲法院（European Court of Justice）所有裁決，對包括國家法院在內的所有成員國當局都有約束力。它警告稱將「毫不猶豫地利用其在條約項下的權力，來維護歐盟法律的統一適用以及完整性。」

是次法律挑戰由波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在3月提出。歐洲法院當時裁定，2018年生效的司法改革中讓當權者有權選擇法官，這是違反歐盟法例的。

這是歐盟27國史上首次有國家領袖在憲法法院對歐盟法律提出質疑。

法國歐洲事務部長博納（Clement Beaune）8日稱，波蘭此舉標誌着它在攻擊歐盟，然後經濟制裁會是一個選項，「這最嚴重，存在退出歐盟的事實風險」。他稱不希望波蘭脫歐。

波蘭此舉被視為拒絕承認歐盟法律至高原則，這不僅會威脅到歐盟對波蘭的撥款，波蘭的成員國地位亦有風險。如波蘭是想藉此使出「硬球戰術」來令歐盟批出撥款，此舉看來是有風險的。