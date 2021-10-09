新冠肺炎｜美國將容許接種世衛認可疫苗人士入境　包括國藥及科興

美國疾病控制及預防中心（CDC）發言人10月8日稱，華府會容許接種獲美國或世界衛生組織（WHO）認可的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗人士入境，意味美國向全球大部分地區人士重新開放邊境。



根據世衛網站顯示，截至7日，獲世衛批准使用的新冠疫苗分別為：輝瑞（Pfizer）/ BioNTech、英國牛津大學 / 阿斯利康（AstraZeneca）、強生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、國藥及科興。

白宮在9月20日宣布，美國11月會解除33國的入境限制，來自歐洲大部分國家、中國、印度及巴西的旅客，只要完全接種疫苗就可以入境。CDC指出，今次指明認可疫苗類型，有助航空公司準備，當局會在較後時間提供更多指引。

另外CDC亦宣布，其獨立顧問委員會將於10月20日一連兩天舉行會議，討論建議為當地民眾接種莫德納及強生疫苗加強劑的可能。委員會之後會在11月初研究將接種人士的類別擴展至兒童。

輝瑞在7日指，已經要求美國醫藥監管部門為5至11歲兒童接種疫苗批出緊急使用許可，美國食品和藥物管理局（FDA）因此準備開會商討。