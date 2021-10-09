習近平與岸田文雄通話：中日要汲取兩國關係正反兩方面經驗

日本首相岸田文雄與美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話後，10月8日與中國國家主席習近平進行首次通電話，確認促進兩國關係穩定。



據日本共同社10月8日報道，岸田文雄10月8日與中國國家主席習近平首次電話會談時間約為30分鐘，着眼於2022年將迎來中日邦交正常化50周年，兩人就促進兩國關係穩定達成了一致，還商定將多次進行對話。

習近平指出，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。雙方應該加強治國理政交流和經濟政策協調，共同維護公平開放的貿易和投資環境，實現更高水平的優勢互補和互利共贏，更好造福兩國人民。雙方應該踐行真正的多邊主義，本着各自根本利益和人類共同利益，弘揚和而不同、和衷共濟的東亞智慧，積極促進區域合作，協調應對全球性挑戰，維護世界和平穩定發展。祝賀日本成功舉辦東京奧運會，歡迎日方積极參加明年2月北京冬奧會。

中國目前擁有多艘萬噸級執法船，在東海、南海等海域進行巡視。圖為2017年4月6日，中國海警船在黃巖島（菲律賓稱帕納塔格礁）海域附近巡航。（Reuters）

岸田文雄在日本首相官邸向媒體透露，會談中呼籲以邦交正常化50周年為契機，「必須一起構建具有建設性的、穩定的日中關係」，習近平對此表示贊同。

岸田文雄提及包括綁架日本人問題在內的朝鮮問題，兩人就在朝鮮問題等共同的各種課題上展開合作達成了一致。

另據日本外務省官員透露，岸田文雄提及了尖閣諸島（中國稱釣魚島）和香港等人權問題，還就台灣問題表明了日本政府的立場。

共同社注意到，中國官方媒體新華社公開內容顯示，習近平會談中明確要求日本「妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。」習近平的發言似乎意在制約日方。

共同社認為，岸田文雄在對華外交上難題堆積如山，要把中日關係穩定下來極其困難。諸如被延期的習近平作為國賓訪日如何應對、中國人權問題、中國公務船進入尖閣諸島等。