習近平與岸田文雄通話　專家稱中日交往有望迎來新窗口

中國國家主席習近平10月8日同日本首相岸田文雄通電話，中日關係再度迎來重要轉機。中國專家評論稱，岸田在通話中釋放兩大信號，中日交往有望迎來新窗口。



中國國家主席習近平10月8日同日本首相岸田文雄通電話。據中方發布的消息，習近平在通話時表示，當前，中日關係機遇和挑戰並存，呼籲日方妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧。

岸田表示，日方願同中方一道，從日中關係歷史中汲取重要啟示，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。

2021年10月8日，日本首相岸田文雄在東京舉行的國會眾議院全體會議上發表了就任後的首次施政演說。（AP）

岸田文雄表示，日中雙方應該通過對話管控分歧。

《環球時報》8日報道，中國社科院日本所研究員金嬴表示，岸田文雄在正式出任日本首相之後，明顯做出了更為明智和理性的政策調整，展現出一種面向未來的、具有合作性和建設性的姿態。

金嬴認為，岸田文雄此番對華表態釋放出兩大訊號：第一，中美關係出現新變化，包括剛剛結束的中美蘇黎世會晤在內，中美今年多場外交互動顯示出兩國關係走上更加務實的道路，日本也必須順應新局勢調整對華策略。

2021年10月8日，日本首相岸田文雄在東京舉行的國會眾議院全體會議上發表了就任後的首次施政演說，稱同中國建立穩定關係很重要。（AP）

第二，日本自身發展離不開中國，中國可以為日本在經濟和社會發展上注入新的活力、創造新的增長點。

金嬴表示，雖然目前看來經濟受制於政治安全，但可以肯定的是，日本經濟界不願放棄中國市場，也不願放棄中國機遇。

金嬴認為，總體來看，隨着日本岸田新政權執政，兩國交往有望迎來新窗口。

當地時間10月8日下午，日本首相岸田文雄在國會眾參兩院發表就任後的首次施政演說。

關於對華關係，岸田文雄在演說中表示，維持穩定的日中關係對兩國、地區乃至整個國際社會都很重要。

但岸田文雄也表示，日本將與共享「普世價值」的國家合作，對華堅持該主張的主張，強烈要求中國採取「負責任的行動」，同時繼續同中方進行對話，就各種共同問題開展合作。

中國外交部發言人趙立堅10月8日在例行記者會上就日本首相涉華表態指出，希望日方同中方相向而行，加強對話溝通，增進互信合作，共同推動中日關係沿着正確方向健康穩定發展。