習近平與岸田文雄通話　專家稱中日交往有望迎來新窗口

中國國家主席習近平10月8日同日本首相岸田文雄通電話，中日關係再度迎來重要轉機。中國專家評論稱，岸田在通話中釋放兩大信號，中日交往有望迎來新窗口。
中國國家主席習近平10月8日同日本首相岸田文雄通電話。據中方發布的消息，習近平在通話時表示，當前，中日關係機遇和挑戰並存，呼籲日方妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧。
岸田表示，日方願同中方一道，從日中關係歷史中汲取重要啟示，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係。
岸田文雄表示，日中雙方應該通過對話管控分歧。
《環球時報》8日報道，中國社科院日本所研究員金嬴表示，岸田文雄在正式出任日本首相之後，明顯做出了更為明智和理性的政策調整，展現出一種面向未來的、具有合作性和建設性的姿態。
金嬴認為，岸田文雄此番對華表態釋放出兩大訊號：第一，中美關係出現新變化，包括剛剛結束的中美蘇黎世會晤在內，中美今年多場外交互動顯示出兩國關係走上更加務實的道路，日本也必須順應新局勢調整對華策略。
第二，日本自身發展離不開中國，中國可以為日本在經濟和社會發展上注入新的活力、創造新的增長點。
金嬴表示，雖然目前看來經濟受制於政治安全，但可以肯定的是，日本經濟界不願放棄中國市場，也不願放棄中國機遇。
金嬴認為，總體來看，隨着日本岸田新政權執政，兩國交往有望迎來新窗口。
當地時間10月8日下午，日本首相岸田文雄在國會眾參兩院發表就任後的首次施政演說。
關於對華關係，岸田文雄在演說中表示，維持穩定的日中關係對兩國、地區乃至整個國際社會都很重要。
但岸田文雄也表示，日本將與共享「普世價值」的國家合作，對華堅持該主張的主張，強烈要求中國採取「負責任的行動」，同時繼續同中方進行對話，就各種共同問題開展合作。
中國外交部發言人趙立堅10月8日在例行記者會上就日本首相涉華表態指出，希望日方同中方相向而行，加強對話溝通，增進互信合作，共同推動中日關係沿着正確方向健康穩定發展。