哈瓦那綜合症｜美國駐柏林大使館疑遭音波襲擊　德國警方調查

德國警方10月8日表示，他們正就美國駐柏林大使館人員出現數宗哈瓦那綜合症（Havana Syndrome）個案展開調查。



德國週刊《明鏡》（Der Spiegel）8月22日報道，美國駐當地大使館出現最少2宗哈瓦那綜合症病例，或涉及聲波武器襲擊。

圖為美國駐德國柏林大使館。（Reuters）

警方10月8日發聲明回應，稱他們自8月開始已就傳美國大使館職員遭聲波武器襲擊展開調查，但拒絕提供進一步資訊。

哈瓦那綜合症病例2016年在美國駐古巴大使館首次出現，病徵包括偏頭痛、噁心、記憶力衰退和頭暈。

自2016年起，迄今已有約200名美國官員患哈瓦那綜合症。

美國總統拜登（Joe Biden）8日就此發言，誓言找出原因，以及該此事負責的人。

拜登8日才簽署通過一個加大支持「哈瓦那綜合症」受害者的法案。它被簡稱為「哈瓦那法案」（HAVANA Act），全稱是Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks Act。