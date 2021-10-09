菲律賓大選舉截止報名　不見杜特爾特父女　總統或重演當年戲碼？

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）長女、達沃市（Davao）市長薩拉（Sara Duterte）在下屆總統選舉候選人登記10月8日結束前仍未登記參選。反而杜特爾特的親信報名。



參議員德拉羅薩（Bato dela Rosa） 在最後一天以菲律賓民主人民力量黨（PDP-Laban）候選人身份提交候選人證書（COC）。他曾任國家警察總長，是監督菲律賓鐵腕掃毒行動的人。

薩拉的支持者8日在菲律賓文化中心聚集，希望她能在選舉登記截止前參選。但她到最後一刻都沒有參選。她10月2日已提交候選人證書，爭取連任達沃市長。

圖為菲律賓達沃市市長薩拉2019年5月9日在該市為一名議員的競選活動站台。薩拉是菲律賓總統杜特爾特的長女。（Reuters）

菲律賓2022年5月9日舉行大選。杜特爾特10月2日突然公開稱將退出政壇，又指薩拉和參議員克里斯托弗・吳（Christopher Go）2022年會分別競選總統和副總統。

政黨可在11月15日前更換候選人。杜特爾特2016年勝出大選成為總統前、也沒有在參選期限前報名，而是後來才取代原候選人迪諾（Martin Diño）加入戰局。外界懷疑執政黨是否想再次上演當年的戲碼。

當被記者問及這種替代的做法是否在嘲弄菲律賓選舉程序時，德拉羅薩似乎感到惱火。他否認自己是薩拉的替代品，反問記者：「我在你眼中像個笑柄嗎？」