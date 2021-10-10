捷克大選結束　總理巴比什承認落敗

撰文：張子傑
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捷克國會大選10月9日結束，點票工作接近完成。總理巴比什（Andrej Babis）領導的反建制、右翼政黨ANO以些微之差敗於在野聯盟「一起」（Together）。後者可能與其他政黨合組聯合政府，為巴比什的執政劃上句號。

路透社報道，根據已點算的99.5%票數顯示，「一起」得票率達27.69%，稍為領先獲27.23%票數的ANO，而另一在野自由派「海盜和市長」聯盟（Pirates/Mayors）則取得15.51%票數。

當地傳媒估計，捷克下議院200個議席之中，「一起」及「海盜和市長」料可以合共取得108席，意味兩個聯盟或會籌組大多數政府，他們亦表明不會與巴比什合作。巴比什其後祝賀「一起」勝選，並表示等待總統澤曼（Milos Zeman）決定國家的前途。澤曼曾表示，如果ANO贏得最多票數，他會先授權巴比什組閣。

捷克大選：總理巴比什（中）與妻子10月9日現身位於首都布拉格的執政黨總部。（Reuters）

巴比什被指有利益衝突，再加上應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不力，當地超過3萬人喪生，是死亡率較高的歐洲國家，結束流失不少選票。ANO失利，連帶自2017年支持巴比什政府的共產黨（KSCM）同樣在大選中遭遇滑鐵盧，該黨得票率只有3.62%，低於取得議席的5%票數最低門檻，是該黨在二戰後首度無法躋身國會。

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