杜特爾特長女感染新冠肺炎後　競選菲律賓總統呼聲高

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）之女、達沃市市長薩拉（Sara Duterte）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）仍處於靜養狀態。她沒有趕在期限前登記參加菲律賓大選，但她在菲律賓國內的人氣，正使之具備另闢蹊徑的可能。



根據菲律賓國內較有影響力的民調機構「亞洲脈搏」（Pulse Asia）數據顯示，從2021年1月以來，現任達沃市（Davao）市長薩拉一直是菲律賓最受歡迎的政客，緊隨其後的才是前總統馬科斯（Ferdinand Marcos）之子小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）以及拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）等人。這使得薩拉的參選變得合理。

身為菲律賓最受歡迎的政客，目前菲律賓境內已有數千人為其奔走造勢。（路透社）

根據菲律賓法律，本次參選政黨可在11月15日前更換候選人。杜特爾特2016年勝出大選成為總統前、也沒有在參選期限前報名，而是後來才取代原候選人迪諾（Martin Dino）加入戰局。外界懷疑執政黨是否想再次上演當年的戲碼。

菲律賓國內學者及政治分析家認為，薩拉從政風格與杜特爾特迥異，其政治手腕比起鐵腕禁毒的杜特爾特相對懷柔，其風格與大眾亦有距離，這對於其競選進程可能會帶來一定負面影響。但也有觀察家認為，目前身為三個孩子的母親的薩拉對於菲律賓大眾可以展示相當的親和力。