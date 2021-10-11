阿富汗局勢｜美國與塔利班結束兩日會談　美方同意提供人道援助

阿富汗塔利班與美國官員10月9日起，在卡塔爾多哈（Doha）一連兩日舉行會談，是美國8月底從阿富汗全面撤軍後，雙方首度會面。會談在10日結束，塔利班於會後形容會談正面積極。



塔利班在會談中要求美國結束經濟制裁，及解除對阿富汗央行儲備的禁令。塔利班指出，美國已同意向阿富汗提供人道援助，但拒絕承認塔利班政權。

塔利班外長穆塔基（Mullah Amir Khan Muttaqi）表示，阿富汗政府和美國的代表團​​討論了對卡塔爾的關係、向阿富汗的人道主義援助，以及執行《多哈和平協定》。

美國國務院發表聲明稱，雙方會談重點是關注安全和恐怖主義問題，以及美國公民、其他外國國民和阿富汗人的安全通行，以及包括阿富汗社會各層面婦女在內的人權問題。雙方還討論了美國對阿富汗人民的人道主義援助。

美方形容雙方今次的對話「坦率和專業」，重申會依據塔利班的行為，而非單憑他們所說的話來判斷。

卡塔爾半島電視台10日報道，塔利班在會談結束後，已開始與歐盟官員展開對話，尋求國際承認塔利班政權。

西班牙政府10日表示，已在阿富汗展開新一輪撤離行動，撤走更多曾為西班牙工作的阿富汗人及家屬。