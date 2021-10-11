五角大樓前官員：美國已在人工智能競賽輸給中國

美國五角大樓前官員稱，美國已在人工智能（AI）等領域的競賽輸給中國，他因無法忍受中國超越美國而憤然辭職。



據英國路透社10月10日報道，最近辭職的美國五角大樓首任首席軟件官蔡蘭（Nicolas Chaillan）接受《金融時報》訪問時表示，美國在人工智能（AI）等領域的競賽中已經輸給中國，他辭職是為了抗議美國軍方技術轉型步伐緩慢，他無法忍受中國超過美國。

蔡蘭（Nicolas Chaillan）在一周前從美國國防部離職後首次接受採訪。37歲的蔡蘭表示，由於中國在人工智能、機器學習和網絡技術等方面取得的進步，中國正在走向全球主導地位。

蔡蘭抱怨說，美國未能對中國的網絡和其他威脅做出回應，正將美國下一代的未來置於危險境地。他批評美國政府部分部門的網絡防禦能力處於「幼稚園水平」，又指責Google不願意與美國國防部門在人工智能領域合作。

他說：「在15年到20年內，我們沒有與中國競爭的機會。現在，這一切已經是定局了。在我看來，一切已經結束了。我們有充分的理由感到憤怒。」