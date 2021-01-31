日本出生率再創新低　政府求助AI人工智能做「媒人」幫國民搵真愛

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-01-31 09:08

去年日本出生的嬰兒人數為86萬5234人。根據日本厚生勞動省近日發布的人口動態統計，2019年出生的嬰兒數（出生數）為86萬5234人，創下統計開始以來的最低紀錄，根據共同社2020年年末的報道，日本2019年嬰兒出生人數為86萬5234人，與上年相比減少53166人，也是第一次不足90萬人，而日本的死亡人數為138萬1098人，為二戰後最多，出生人數減去死亡人數得出的人口自然減少數為51萬5864人，減少幅度為歷史之最。

日本政府今年5月在內閣會議上確定的第4次少子化社會對策大綱當中，提出年輕夫婦可如願生育子女數量的「希望出生率1.8」的目標，但政策一出，少子化的現象並無止步的跡象。

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政府用人工智慧幫助民眾找到真愛

事到如今，日本官員採取一種非傳統的方法來提高日本國民不斷下降的出生率，他們打算利用人工智慧來幫助孤獨的日本單身民眾找到真愛，法國媒體報道，2020年9月當選的日本首相的菅義偉（Yoshihide Suga）向地方政府投資1900萬美元，讓它們可以開發人工智慧演算法，為所在地區的單身人士提供類似於「媒人」服務系統，這雖然聽起來很不尋常，現在的政府官員還必須處理日本民眾是否找到真愛這件事，但主要也是日本政府希望可以利用人工智慧的優勢技術來改善問題以及振興整個國家的人口數量。

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平均每個家庭只有1.36個孩子

在約會服務中使用人工智慧並不是什麼新鮮的事情，日本政府更不是首次在這個領域上使用人工智慧的組織，市面上有許多約會應用程式都會依賴某種演算法來排定要將誰的帳號排在使用者的眼前。不過，值得注意的是，這是一個國家政府的計劃，而不是像Tinder或OkCupid這樣為人們提供服務的私人約會應用程式公司。

目前日本幾乎有一半以上的縣市已經為當地人提供了某種形式的婚介服務，現在這項人工智慧的發展只是想給他們一個更高科技的推手。日本一直以來都是世界上出生率最低的國家之一，平均每個家庭只有1.36個孩子，這可能會在往後的幾年對國家造成嚴重影響，尤其是在解決勞動力短缺問題的這方面，日本總理內閣的一名官員對法國媒體表示：「我們特別計劃向營運人工智慧婚介計劃的地方政府提供補貼，希望這種方式能夠受到大家的支持，甚至有助於扭轉本國出生率持續下降的弱勢條件。」

【本文獲「明日科學」授權轉載。】