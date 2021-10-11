新冠肺炎｜埃及逾12萬劑國藥疫苗被棄置於污水渠　3人被捕

撰文：房伊媚
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埃媒10月8日報道，埃及明亞省（Minya）北部村民7日發現，有122,300劑中國國藥集團（Sinopharm）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗被棄置於當地的污水渠中。檢察部門10日表示，已下令拘捕3名涉嫌與此事有關的人士。

《今日埃及》（Egypt Today）8日指，有當地人在污水渠拍攝被棄置的疫苗，並將影片上傳至社交媒體，其後影片在網上瘋傳。

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路透社10日報道，這批疫苗本來要被送往明亞市衛生局。檢察部門指，一名藥劑師將疫苗交給司機後，疫苗下落不明。

初步調查顯示，藥劑師和一名衛生局倉庫職員涉及嚴重疏忽，他們的口供互相矛盾，因此與司機一起被拘留、以作進一步調查。

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