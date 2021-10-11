新冠肺炎｜埃及逾12萬劑國藥疫苗被棄置於污水渠　3人被捕

埃媒10月8日報道，埃及明亞省（Minya）北部村民7日發現，有122,300劑中國國藥集團（Sinopharm）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗被棄置於當地的污水渠中。檢察部門10日表示，已下令拘捕3名涉嫌與此事有關的人士。



《今日埃及》（Egypt Today）8日指，有當地人在污水渠拍攝被棄置的疫苗，並將影片上傳至社交媒體，其後影片在網上瘋傳。

Local villagers in Upper Egypt have found a large number of doses of the Chinese COVID-19 Sinopharm vaccine dumped on a small wastewater canal in a village of Bani Mazar city, Minya governorate.



Details at: https://t.co/VupfLRUeEl#EgyptToday #Egypt| #مصر #فيروس #كورونا #المنيا pic.twitter.com/SdY7VCHLDd — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) October 8, 2021

路透社10日報道，這批疫苗本來要被送往明亞市衛生局。檢察部門指，一名藥劑師將疫苗交給司機後，疫苗下落不明。

#مصر || محافظ #المنيا يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور أهالي قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزارعلى كمية من لقاح فيروس كورونا ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية pic.twitter.com/AozHGNNrrM — 🕸️الخلاصة (@AKholasa) October 7, 2021

初步調查顯示，藥劑師和一名衛生局倉庫職員涉及嚴重疏忽，他們的口供互相矛盾，因此與司機一起被拘留、以作進一步調查。