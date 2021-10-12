馬斯克再登世界首富且拋離對手　不忘挑釁貝索斯「送他一面銀牌」

根據彭博社報道，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的淨資產高達2230億美元（約港幣17,353億），擴大他與亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）之間的差距，他近日更在Twitter上調皮地「頒給對方銀牌」。



根據報導，由馬斯克創辦的太空公司Space X的估值已突破1000億美元（約港幣7,782億），這讓馬斯克身價飆漲、坐上全球首富寶座，而貝索斯以1916億美元（約港幣14,910億）的淨資產緊隨在後。

有趣的是，貝索斯11日發在Twitter上發布一張1999年亞馬遜公司被預測將殞落的周刊封面，並表示「別相信任何說你將失敗的人」，結果馬斯克竟然轉發這則推文，還揶揄地附上一個「銀牌」的表情符號，挑釁之餘也凸顯兩人之間較勁的意味相當濃厚。

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