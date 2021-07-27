自蘋果公司今年稍早推出藍牙追蹤器 AirTags 以來，網友創造出不少「如何使用」的有趣故事。一位德國 YouTuber強納森決定「玩大的」，他將三顆AirTag 從德國法蘭克福分別寄給蘋果執行長庫克、特斯拉和SpaceX創辦人馬斯克，第三顆則寄到北韓，再詳細介紹每個 AirTag 的旅程，還做成兩段影片，最後竟獲得蘋果回信，讓他覺得有趣又感動。



AirTag 是蘋果發售給用戶用來找東西的藍牙追蹤器，在香港蘋果官網上一組4顆，售價新799元。不管是鑰匙、包包，只要掛上一個，就能在蘋果的「尋找」(Find My) App 裡看見它們在哪，與之聯結的東西不會搞丟。

德國的強納森異想天開，決定利用 AirTag 的特性，找出如果東西寄給庫克、馬斯克這些科技大咖，小民的禮物會被如何對待。他將開啟藍牙追蹤的AirTag包裹好，再附上一封信件，表明目的是希望收到 AirTag 的對象可以將 AirTag 寄回並簽名。

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強納森將這些有AirTag 包裹送往 DHL 的收件站，幾個小時之後，已經從德國法蘭克福發貨。

經過幾個月的追蹤，被發送到 Apple Park 的 AirTag 在美國內華達州的某個地方被識別出來，Flight Radar發現這個AirTag曾與飛機上某人的iPhone聯結，再將位置發送到Find My。最後，這顆AirTag 到達 Apple Park，並在那裡停留了六週，再被送回德國。

強納森收到包裹，發現有回信！蘋果照著要求寄回 AirTag，並由庫克的一位助手簽名，回信表示，蘋果很高興看到 AirTag的創造性用途，信中提到，庫克每個月都會收到數百封信，但無法親回所有的信，請強納森繼續享受AirTag。

強納森說，儘管沒有庫克親回，但是知道蘋果有某個人實際上收到包裹、還寫了一封信，然後將其退回，很是有趣！而且蘋果連回信的信紙都有巧思，信紙四角不是銳利直角，而是特別處理過成圓弧邊，避免傷到人。他盛讚蘋果對使用者的體驗感受相當重視。

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另外，發送給馬斯克的 AirTag 抵達 SpaceX 總部，並在那裡停留了兩個半星期，後來流浪到加洲斯泰克（Castaic）的一個回收中心。而要送到北韓的 AirTag 則從未到達目的地，被運往南韓，因為在北韓，Find My 網路根本不能用。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】