荷蘭王室｜政府鬆口王儲准與同性結婚　毋須放棄王位繼承權

廿年前，荷蘭通過同性婚姻合法化，開創全球先河。荷蘭王室卻未能受惠：政府一直認為如果王位繼承者將與同性伴侶結婚，就要放棄繼承權，因為必須要有人繼承王位。不過首相呂特（Mark Rutte）10月12日明言，王儲阿馬利婭公主（Princess Amalia）可以與任何性別的人結婚，毋須放棄王位繼承權。



廿年前的政府以同性伴侶未能生育為理由，認定如果王位繼承者將與同性伴侶結婚，就要放棄繼承權。政府指出，由於王位是世襲，當沒有親生的王位繼承者，王室就要絕後。最近出版的新書《Amalia, Duty Calls》就再次掀起有關討論。作者寫道，舊有法律似乎排除國王或女王與同性結婚的可能。

+ 1

執政自由民主人民黨於是致函呂特，希望政府澄清立場。一向大力支持性小眾權利的呂特回覆稱，自2000年時任政府回應有關問題以來，時代已經改變。他回信寫道：「政府相信王位繼承者同樣可以與同性的人結婚。因此，如果王位繼承者、國王或女王想與同性伴侶結婚，內閣不認為他或她要放棄王位。」

根據荷蘭憲法，王位只可以由「合法後代」繼承。呂特坦言，有關問題還未解決，例如是同性王室婚姻經收養或捐精所生的子女將如何影響王位的繼承。不過他認為，無需要現時決定，「你回看可以見到家庭可以隨著時間改變」，形容問題取決於個別個案的事情和情況。他接受訪問時稱，現時只是停留理論階段。

荷蘭王室婚姻需要國會同意，意味阿馬利婭公主不論是想與異性或同性伴侶結婚，最終還是要得到國會「開綠燈」。荷蘭王室過往的確有成員為了與愛人結婚放棄王位繼承權。例如是阿馬利婭公主的姨婆伊雷妮公主（Princess Irene）秘密改信羅馬天主教，不顧反對與帕爾馬公爵卡洛斯．烏戈（Carlos Hugo）結婚。現任國王的弟弟弗里索王子（Prince Friso）也因為想與維塞斯米特（Mabel Wisse Smit）結婚而放棄繼承權。維塞斯米特被指隱瞞與毒販布魯因斯馬（Klaas Bruinsma）的舊情。

延伸閱讀：荷蘭「大碼公主」兼未來女王因身形惹議 靠一破天荒舉動贏盡民心

今年即將滿18歲的阿馬利婭公主未有回應有關問題，也未有談論過她的性取向，外界對她的個人生活認識不多。她是威廉—亞歷山大國王（King Willem-Alexander）的長女，今年高中畢業，入讀大學前將有一年的空檔年（gap year）。今年較早前，她致信呂特，表示將拒絕接收每年160萬歐元的津貼。