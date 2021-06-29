荷蘭「大碼公主」兼未來女王因身形惹議　靠一破天荒舉動贏盡民心

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-06-29 12:00

如果你是個女孩子，青春期的時候比班裏所有的女生都胖，大抵會被不懷好意的同學們嘲笑孤立。在主流對於女性身材的評判下，「你是個胖子」的身材焦慮，也會時刻如芒在背般提醒着你。這種事不僅會發生在一般人身上，就算你是公主，也會被身材歧視。今年17歲的阿馬利婭，全名是卡塔里娜—阿馬利婭．貝婭特麗克絲．卡門．維多利亞（Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria），是荷蘭王室的第一順位繼承人，也就是未來的女王。阿馬利婭曾經因為身材豐滿，被八卦小報斷章取義惡意中傷，還在學校裏遇到歧視，但普世的「身材焦慮」並沒有打倒她。

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最近，這位公主又做了件廣受誇讚的事情：她宣布將歸還自己成年後每年的160萬歐元王室津貼——相當於她的「工資」。阿馬利婭公主是第一個在王室成員中這麼做的人，這番操作也為近年來逐漸不得人心的荷蘭王室在民眾中圈了一波好感。

「其他學生的日子，過得比我困難很多」

6月11日，17歲的阿馬利婭通過了畢業考試，正式告別了中學生活。她把自己的書包掛在荷蘭國旗上升起，這是荷蘭人「金榜題名」的有趣習俗，還在王室的官方Instagram上分享了這段小視頻，下面是一片「恭喜畢業」的留言。阿馬利婭一畢業，就給荷蘭首相呂特（Mark Rutte）寫了封信。

在信上，她說：「按照法律規定，從今年12月7日年滿18歲起，我將每年從荷蘭皇家財政部領到160萬歐元的津貼。但我現在還未執行王室公務，這樣平白獲得回報，我會感到不舒服，況且現在新冠疫情還未過去，其他學生的日子過得比我艱難很多。在開始讀本科之前，我決定度過自己的Gap Year，以及只要我還在上學，每年都會歸還這160萬歐元的津貼，直到我正式以奧蘭治公主的身份履行王室職責。」

據悉，這160萬歐元中，其中30萬歐元給到公主個人，剩下的130萬歐元則是員工工資和相關的物資費用。首相表示很支持這個小姑娘，給阿馬利婭回了信，祝她假期愉快並且學業有成。

騎自行車上學的長公主

荷蘭王室一共有三位公主，阿馬利婭排行老大。她出生時，荷蘭造幣廠還鑄造了一套紀念幣，紀念她的誕生。雖然含着金湯匙出生，阿馬利婭的生活卻一直走的是「放養」路線，上學放學都是國民交通工具——單車。不過，父母對她的要求卻是十分嚴格，主要課業之外，曲棍球、柔道、騎馬、滑雪這些運動她一個也沒落下，並且從12 歲起就學習中文，曾經還有來中國讀書的傳言。

阿馬利婭公主幼年時的照片▼▼▼

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上學的時候，阿馬利婭沒有去讀名門子女雲集的私立學校，而是在海牙的公立學校Christelijk Gymnasium Sorghvliet就讀，和普通人當同學。因為成績不錯，還跳了一級，妹妹亞歷克西婭（Princess Alexia）後來也和她成了校友。大小假期裏，她經常去當志願者，還做過很長一段時間的義工。初長成的阿馬利婭，經常跟着父親威廉—亞歷山大國王（King Willem-Alexander）一起出席活動，民眾都對這位沉穩大氣的長公主印像不錯。

因為胖，公主被罵上熱搜

從小到大，阿馬利婭的臉一直胖嘟嘟，到了青春期，身材也比兩個妹妹要豐滿一些。去年7 月，荷蘭王室發布了夏季全家福，一家人在海牙王宮花園的草地上，穿着清爽自然的藍白色系服裝。三位公主都選擇了襯衫裙，阿馬利婭穿的是胸口和袖子上有鏤空裝飾的self-portrait，亞歷克西婭穿着背後有紅白黑條紋的Tommy Hilfiger，小妹妹阿麗亞娜（Princess Ariane ）穿着白色的Maje，都是時下歐洲普通年輕人喜愛的輕奢牌。

原本是一張大合影，卻被八卦雜誌《Caras》斷章取義，只用了阿馬利婭和王后牽手回眸的照片當封面。還配了個陰陽怪氣的標題：「阿馬利婭公主自豪地展示了自己的大碼身材」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

在這個引人注目的大標題下面，還欲蓋彌彰地寫了一句：「荷蘭王位繼承人——16歲的阿馬利婭公主在父母的支持下直面批評和爭議，這是一位捍衛自己真實女性形象的公主」，以表示這其實是對她的支持。

封面一出，《Caras》雜誌被罵慘了，大家的「火力」集中在了對於公主身材的攻擊上。「就算是大碼女孩又怎樣？」、「不應該用身材去評價一個16歲的少女」。《Caras》的負責人最後出來道歉，表示雜誌內容只是想講述公主的勵志故事，並非標題呈現出的本意。一直低調的阿馬利婭公主因為這次風波「火出了圈」，但她對此並沒有任何回應，反而讓更多人認識了這位年輕沉穩的公主。

年紀輕輕就獨立有主見，加上她「不要工資」的選擇，阿馬利婭公主剛剛成年，就在民眾當中圈了一波粉。等到她正式「接受」王室年薪的那天，「女王之路」會走得更穩。

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