《星空奇遇記》90歲「卻克船長」完成太空之旅　成歷來最年長者

美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下企業藍色起源（Blue Origin）10月13日展開第二次載人太空任務，在香港時間晚上約10時50分升空。在這趟4人行程中，成員包括經典科幻電影《星空奇遇記》（Star Trek）演員威廉薛特納（William Shatner），他成為歷來登上太空的最年長者。4人最終順利完成旅程。



藍色起源在網上直播這次任務，在香港時間晚上約10時50分出發升空：

威廉薛特納現年90歲，他過去在《星空奇遇記》內飾演「卻克船長」（Captain Kirk）。

威廉薛特納1988年飾演《星空奇遇記》「卻克船長」的照片（AP）

一行4人的任務名為「NS-18」，他們在美國德州的發射站出發，跟隨藍色起源的新謝潑德號（New Shepard）升空，到達地球大氣與外太空的分界線、海拔100公里的卡門線（Karman line），感受3至4分鐘的失重漂浮，在回程時，太空艙在降落傘協助之下降落在德州沙漠。整個旅程約11分鐘。

藍色起源：一行4人在10月13日升空，展開11分鐘的太空之旅（AP）

除威廉薛特納外，其餘3人為藍色起源任務與飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）、企業星球實驗室（Planet Labs）共同創辦人博斯赫伊曾（Chris Boshuizen）及科企Medidata Solutions共同創辦人德弗里斯（Glen de Vries）。