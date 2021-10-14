新冠肺炎｜俄羅斯研發新型「衛星」疫苗　對Delta有效率達70%

俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）10月13日指，當地研發的「衛星輕型版」（Sputnik Light）疫苗對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變種病毒株的有效率達70%，料成為俄國的主流疫苗。



路透社報道，RDIF引述俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）的數據，在2.8萬名接種單劑「衛星輕型版」，對比560萬名未接種人士的數據，顯示「衛星輕型版」作為其他牌子疫苗的加強劑時，其效力與接種兩劑「衛星V」（Sputnik V）疫苗相近。

RDIF指，「衛星輕型版」對阻止感染Delta病毒株的保護力達83%，並在預防入院方面達94%效用。而有關數據仍需等待同行評審。

圖為2021年1月20日，一名俄羅斯醫療人員接種「衛星V」疫苗。不過當地研發新型「衛星輕型版」疫苗的效力與兩劑「衛星V」相若，預計可以成為俄國的主流疫苗。（AP）

RDIF負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，期望「衛星輕型版」可以在一年後成為俄羅斯的主流疫苗，屆時民眾只需重新接種，或是從疫情中康復，之後就不用接種「衛星V」疫苗。

他亦預計俄羅斯可以在今年內生產足以供應7億人份量的「衛星V」及「衛星輕型版」疫苗，當中大約一半在海外生產，並希望在全球的佔有率不會超過20至25%，重申無意獨佔市場。

目前「衛星V」在70個國家註冊使用，但仍未獲世衛授權緊急使用。世衛13日表示，由於等待部分數據及法律程序，審批工作被迫暫停，不過強調有關問題將會很快解決。