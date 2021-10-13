新冠疫苗｜科興引述智利研究：接種第3針後保護效果提升至80%以上

中國科興生物10月9日表示，根據智利衞生部的研究報告指，已完成接種兩劑科興（Sinovac）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人士接種第三針加強劑後，疫苗帶來的保護力會提升至80%以上。



智利新冠肺炎疫情：圖為9月27日，智利康孔一名女童接種科興新冠疫苗。（Reuters）

智利衞生部在10月7日發表有關研究，據新華社報道，智利衞生部以已完成接種兩劑科興疫苗、年滿16歲、參與研究前未感染過新冠肺炎的人為研究對象。研究團隊分別為這些參與研究的人士接種科興疫苗、輝瑞疫苗、以及阿斯利康疫苗作為第三針加強劑，再於14天後觀察疫苗在預防感染有症狀新冠肺炎、以及預防病情變得嚴重至需入院方面的有效率。

研究結果顯示，接種兩劑科興疫苗在預防感染有症狀新冠肺炎方面的有效率為56%，接種科興疫苗、輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗作為第三針加強劑後，有效率分別提升至80.2%、90%和93%。

結果又顯示，接種兩劑科興疫苗在預防病情變得嚴重至需入院方面的有效率為84%，接種科興疫苗、輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗作為第三針加強劑後，有效率分別提升至88%、87%和96.3%。

智利衞生部表示，研究結果支持政府為所有已完成接種疫苗的人士接種第三針。